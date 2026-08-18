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Terremoto in Colombia: crollata torre di una cattedrale neogotica

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Ago 18, 2026


MANIZALES (COLOMBIA) (ITALPRESS) – Il sisma di magnitudo 7,5 che nei giorni scorsi ha colpito la Colombia ha causato anche il crollo di una delle torri laterali della Cattedrale Basilica di Nostra Signora del Rosario, nel cuore di Manizales. Si tratta dell’edificio in stile gotico più alto dell’America Latina, una meta molto apprezzata dai turisti. I danni subiti dalla cattedrale destano grande preoccupazione, e già si sta lavorando per la messa in sicurezza e il successivo restauro.

sat/gtr
(Fonte video: CCTV+)

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