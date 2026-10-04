TOP NEWS

Verstappen vince il GP del Bahrain davanti ad Antonelli, terzo Hamilton

Di

Ott 4, 2026

KUALA LUMPUR (MALESIA) (ITALPRESS) – Max Verstappen (Red Bull) vince il Gran Premio del Bahrain, sedicesimo appuntamento del Mondiale di F1 e disputato in Malesia a causa del conflitto in Medio Oriente. L’olandese, ultimo vincitore a Sepang nel 2017, precede al traguardo la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli al termine di una gara in condizioni miste, partita in ritardo per la forte pioggia e animata nel finale dal ritiro di George Russell (Mercedes), terzo a cinque giri dalla fine, per un problema tecnico. Completa il podio Lewis Hamilton (Ferrari), bravo a sfruttare due Safety Car dopo una strategia sbagliata in partenza. Quarto Charles Leclerc (Ferrari) davanti a Isack Hadjar (Red Bull). Sesto Oscar Piastri (McLaren), seguito da Liam Lawson (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin), Lando Norris (McLaren) e Arvid Lindblad (Racing Bulls).

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Mattarella “San Francesco ci insegna colpa più grande uccidere in nome Dio”

Ott 4, 2026
TOP NEWS

Parolin “Per fermare le guerre uscire dalla logica del dominio”

Ott 4, 2026
Economia IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Deficit/Pil a -3,1%, Giorgetti: “L’Italia non esce dalla procedura d’infrazione”

Set 22, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Mattarella “San Francesco ci insegna colpa più grande uccidere in nome Dio”

Ott 4, 2026
TOP NEWS

Verstappen vince il GP del Bahrain davanti ad Antonelli, terzo Hamilton

Ott 4, 2026
IN EVIDENZA

Mattarella ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco

Ott 4, 2026
IN EVIDENZA

Truffa e aggredisce coppia anziani a Novara e fugge in treno, arrestato

Ott 4, 2026