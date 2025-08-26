Attualità Cronaca

Terremoto al largo delle isole Egadi, magnitudo 4.7

Di

Ago 26, 2025

TRAPANI (ITALPRESS) – Un sisma di magnitudo 4.7 si è verificato in mare, nell’area del Tirreno Meridionale, al largo delle isole Egadi, nel trapanese. Il terremoto, avvenuto alle 6.07, è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma a una profondità di 10 km.
-foto screenshot sito Ingv-
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Rapina in banca a Caserta, criminali arrestati in Bosnia-Erzegovina

Ago 26, 2025
Attualità Cucina Eventi

Fiera del ‘Peperone di Carmagnola’ dal 29 agosto al 7 settembre. La novità del PalaPeperone

Ago 26, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Sport

Mondiali di Minigolf: l’Italia vince l’oro a coppie miste e il bronzo individuale femminile

Ago 26, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cucina Eventi

Fritto misto alla piemontese: dal 29 agosto al 1° settembre la sagra di Montaldo

Ago 26, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca

Terremoto al largo delle isole Egadi, magnitudo 4.7

Ago 26, 2025
Attualità Cronaca Video

Rapina in banca a Caserta, criminali arrestati in Bosnia-Erzegovina

Ago 26, 2025
Attualità Cucina Eventi

Fiera del ‘Peperone di Carmagnola’ dal 29 agosto al 7 settembre. La novità del PalaPeperone

Ago 26, 2025 Raimondo Bovone