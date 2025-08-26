Catania: armi clandestine nascoste in casa, arrestato un uomo





CATANIA (ITALPRESS) – I carabinieri hanno arrestato un 48enne catanese trovato in possesso di un vero e proprio arsenale occultato all’interno della propria abitazione, a Catania. I militari, in abiti civili e con mezzi di copertura, giunti presso l’abitazione di via Zurria, stamane all’alba, hanno cinturato l’area e fatto scattare un blitz. L’uomo, visibilmente nervoso e insofferente, è stato immediatamente bloccato. La perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di un ingegnoso nascondiglio: un flacone di candeggina in plastica, tagliato e nascosto in una federa per cuscino sopra l’armadio della camera da letto. Al suo interno erano custodite tre pistole. Due di queste, una Bruni modello 92 e una Bruni modello 84, erano pistole a salve, ma erano state artigianalmente modificate e rese perfettamente funzionanti, diventando a tutti gli effetti armi da fuoco letali. Accanto a queste, gli investigatori hanno rinvenuto una pistola Beretta modello 950 calibro 6,35, con matricola abrasa, che si presentava con un colpo già in canna e il caricatore con quattro proiettili inserito, dunque pronta a sparare. Sequestrati anche 22 proiettili calibro 9 corto e 28 proiettili calibro 6,35. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Il 48enne è stato arrestato per detenzione abusiva e clandestina di armi da fuoco, ricettazione e detenzione illegale di munizioni. L’indagato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Catania “Piazza Lanza”. vbo/mca1

(Fonte video: Carabinieri)