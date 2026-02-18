Dagnino “Governo Schifani al fianco di Anci Sicilia”





PALERMO (ITALPRESS) – “Interpreto la volontà del presidente della Regione nel sottolineare la vicinanza del governo regionale alle istanze dell’ANCI da far valere anche a livello del governo centrale. Abbiamo avviato un’interlocuzione proficua con l’ANCI soprattutto negli ultimi mesi anche in vista della legge di stabilità e credo che – anche la legge di stabilità regionale – abbia dimostrato la particolare attenzione del governo Schifani per le esigenze dei comuni, che non si declineranno soltanto nell’utilizzo dei fondi regionali, ma anche nell’accompagnare i comuni nelle loro istanze nei confronti del governo centrale e quindi anche in relazione al tema del fondo di solidarietà”. Così l’assessore all’Economia della Regione Siciliana, Alessandro Dagnino, a margine di un incontro presso la sede di ANCI Sicilia, a Palermo. xd6/vbo/mca3