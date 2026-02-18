IN EVIDENZA

Malagò "A quante medaglie arriveremo? Al più possibile"

Feb 18, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “A quante medaglie arriveremo? Al più possibile. Abbiamo tante altre gare potenzialmente dove possiamo andare a medaglia, ne abbiamo vinte tante inaspettate, alcune perse che ci si aspettava, ma questo è il bello delle Olimpiadi”. Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, intervenuto a Casa Italia, a Milano. “Non si può fare una classifica delle medaglie. Di sicuro quelle delle atlete che fino a poche ore prima della gara non sapevano se avessero potuto gareggiare o meno, hanno un sapore diverso”, ha concluso.
