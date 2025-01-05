Attualità Cronaca Video

Roma: in un campo nomadi la Polizia sequestra materiale hi-tech rubato

Set 5, 2025
ROMA (ITALPRESS) – Smartphone, tablet, fotocamere professionali, videocamere, obiettivi di alto valore, computer portatili, iPad e hard disk: sono i device sequestrati dalla Polizia di Stato nel corso nel nuovo blitz interforze scattato all’alba di questa mattina nel campo nomadi di via Luigi Candoni, dove, incrociando i “sentieri” interni, le Forze dell’ordine si sono imbattuti anche in 2 container destinati alla vendita abusiva di prodotti alimentari, in spregio ad ogni normativa di settoretvi/mca2
