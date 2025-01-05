Attualità Cronaca Video

Trieste: fermato un pakistano per terrorismo

Di

Set 5, 2025
TRIESTE (ITALPRESS) – Questa mattina i Ros del Comando Provinciale Carabinieri di Trieste, coadiuvati in fase esecutiva dal personale del Comando Provinciale Carabinieri di Trieste e da Squadre Operative di Supporto del 13° Reggimento Carabinieri Friuli – Venezia Giulia, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla DDA di Trieste, nei confronti di un cittadino di origine pakistana, gravemente indiziato dei reati di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale e istigazione a delinquere, con le aggravanti dell’apologia riguardante delitti di terrorismo e di aver commesso il fatto attraverso strumenti informatici o telematici.tvi/mca2
Fonte video: Carabinieri

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Roma: in un campo nomadi la Polizia sequestra materiale hi-tech rubato

Set 5, 2025
Attualità Economia

Parte il bando per il Servizio Civile Universale ambientale e agricolo

Set 5, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Zelensky: “Pronti ad ogni incontro, ma nessuno si fida di Putin”

Set 5, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Tg News – 5/9/2025

Set 5, 2025
IN EVIDENZA

America Week – Episodio 31

Set 5, 2025
IN EVIDENZA

Infortuni sul lavoro, l’assicurazione nelle scuole diventa strutturale

Set 5, 2025
Attualità Cronaca Video

Trieste: fermato un pakistano per terrorismo

Set 5, 2025