Sulla scia dell’estate: il grande viaggio ‘on the road’ lungo la Statale 16

Nel cuore dell’estate, al massimo della sua intensità, e le città infuocate dall’afa, il richiamo dell’asfalto diventa irresistibile. Le vacanze sono finalmente arrivate e la voglia di evadere si fa concreta: perché allora non concedersi un grande viaggio? Per chi vive la passione per le quattro o le due ruote, la risposta non si trova tra le nuvole di un volo di linea, ma nel fascino intramontabile del turismo termico. Preparare l’itinerario, caricare i bagagli, controllare la pressione degli pneumatici e sentire il rombo del motore che si accende è il vero, autentico rituale della libertà. Il mondo dei motori trova la sua massima espressione proprio quando la meccanica sposa l’orizzonte, e in Italia non esiste palcoscenico migliore per celebrare questa unione della Strada Statale 16 Adriatica, la regina delle nostre statali.

Con i suoi oltre mille chilometri di estensione, la SS16 è una vera leggenda per chiunque ami macinare chilometri. Questa striscia infinita che unisce Padova a Otranto rappresenta l’esatto opposto della monotonia delle corsie autostradali. È un tracciato che esige di assecondare il ritmo del motore, alternando precise scalate di marcia sulle curve collinari a lunghi rettilinei vista mare che tagliano ben sei regioni. Guidare qui in piena estate significa riscoprire il piacere puro della guida dinamica, dove il mutare del paesaggio si riflette sul parabrezza. Dalla vivacità dei lungomari romagnoli alle spettacolari scogliere della Costa dei Trabocchi in Abruzzo, fino alle distese mistiche della Puglia, la Statale 16 si trasforma nel circuito perfetto per un’avventura estiva dove ogni chilometro è una scoperta.

Affrontare questo storico tragitto nel picco della stagione, magari in sella a una moto da turismo o al volante di una spider con il vento a mitigare il caldo, è un vero e proprio atto d’amore verso la cultura del viaggio su gomma. Certamente l’intenso traffico richiede la giusta pazienza e una guida accorta, ma l’esperienza visiva ed emotiva ripaga ogni rallentamento. La strada si snoda tra borghi storici e si specchia costantemente nell’Adriatico, offrendo continui pretesti per accostare, spegnere il motore e godersi il panorama. Mettersi in marcia lungo la SS16 non è un semplice spostamento da nord a sud, ma un’esperienza totale in cui il proprio mezzo non è un mero strumento di trasporto, ma il compagno ideale con cui conquistare l’essenza stessa delle vacanze.

La Strada Statale 16 Adriatica (anas)