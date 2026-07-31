Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Napoli: forte scossa di terremoto, magnitudo 4.7

Di

Lug 31, 2026

NAPOLI (ITALPRESS) – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata dall’Ingv, alle ore 19:46, nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 3 chilometri. La scossa di terremoto è stata avvertita distintamente a Napoli, dove la gente è scesa in strada. Segnalazioni per ascensori bloccati e piccoli distacchi di intonaci, nel capoluogo campano, sono giunte alla sala operativa dei Vigili del fuoco.
-foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Costume & Società Moda Primo Piano

L’arte della tavola a cielo aperto: eleganza e suggestioni sotto le stelle

Ago 1, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Curiosità IN EVIDENZA

Sabato 1° agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Lug 31, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

L’Italia sospende l’accordo Schengen con la Spagna

Lug 31, 2026

Ti sei perso...

Attualità Costume & Società Moda Primo Piano

L’arte della tavola a cielo aperto: eleganza e suggestioni sotto le stelle

Ago 1, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Curiosità IN EVIDENZA

Sabato 1° agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Lug 31, 2026 Raimondo Bovone
Economia Esteri Primo Piano

Cina: capacità di stoccaggio energetico di nuova generazione +61% a fine giugno

Lug 31, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Napoli: forte scossa di terremoto, magnitudo 4.7

Lug 31, 2026