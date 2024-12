Stellantis, il ministro Urso: “Tavolo del 17 dicembre può essere nuovo inizio”

ROMA (ITALPRESS) – “Credo che con il tavolo del 17 dicembre possa manifestarsi con chiarezza un nuovo inizio per quanto riguarda gli stabilimenti di Stellantis nel nostro Paese, con un rapporto pienamente collaborativo per gestire anche la transizione della componentistica italiana. Penso che questo si possa manifestare in modo chiaro nel tavolo del 17, consentendo a tutti gli attori di portare il loro contributo per riaffermare quello che è un orgoglio del Paese: l’auto italiana e la filiera dell’automotive”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di Atreju. xb1/sat/red

