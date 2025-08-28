Attualità Cronaca Video

Napoli: arrestato un 25enne sorpreso con 80kg di cocaina in auto

Ago 28, 2025

NAPOLI (ITALPRESS) – La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno arrestato un 25enne napoletano per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
In particolare, gli agenti della Polizia di Stato e i militari della Guardia di Finanza, mentre transitavano a Melito di Napoli, hanno notato un’auto con a bordo un uomo che, accortosi della loro presenza, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.
Ne è nato un lungo inseguimento, nel corso del quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via Andrea Pazienza, ha impattato contro un’auto in sosta. In quei frangenti, il 25enne ha tentato di darsi alla fuga a piedi, ma è stato prontamente bloccato dagli operatori; inoltre, all’interno del veicolo sono stati rinvenuti 2 borsoni contenenti 70 panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 80 kg. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.

