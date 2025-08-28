Attualità IN EVIDENZA Video

Cina, prima apparizione pubblica per un gruppo di cuccioli di panda

Di

Ago 28, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Debutto ufficiale in pubblico per tanti piccoli cuccioli di panda nati nel Centro di Ricerca per l’Allevamento dei Panda Giganti di Chengdu, nel sud-est della Cina.
I cuccioli hanno subito conquistato il cuore di adulti e bambini.
Il Centro è riconosciuto a livello mondiale per la conservazione, la ricerca e l’allevamento dei panda giganti. Funge anche da centro didattico e sito turistico.
E’ noto per la protezione e l’allevamento di panda giganti, panda rossi e di altre specie in via di estinzione, presenti unicamente in Cina. abr/mrv
(Fonte video CCTV)

Di

