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Terremoto in Venezuela: si scava ancora. Più di 1.500 i morti, 50.000 i dispersi

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Giu 29, 2026


CARACAS (VENEZUELA) (ITALPRESS) – La vita e la morte si inseguono fra le macerie del devastante doppio terremoto che ha sconvolto il Venezuela. Decine di miracolosi salvataggi si alternano a centinaia di ritrovamenti di corpi senza vita. Dopo 86 ore da sepolta viva e 11 ore di scavi, una donna di 60 anni é stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Caraballeda, nello Stato di La Guaira. Nella vicina cittadina Macuto, dove i vigili del fuoco italiani hanno individuato una donna e due dei suoi tre figli all’interno di un edificio collassato per il sisma, si continua intanto a scavare freneticamente. La lotta per la vita dei superstiti continuerà poi fra la sala operatoria di fortuna e le barelle di un ospedale da campo. A quasi una settimana dai terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5 che mercoledì scorso hanno colpito il nord del paese, e mentre si susseguono le scosse di assestamento, i bilanci provvisori delle devastazioni evidenziano l’enormità del disastro. Mentre aumenta di ora in ora il numero delle oltre 1500 vittime finora accertate e delle migliaia di feriti, il dato più sconfortante è quello dei circa 50 mila dispersi, abitanti delle zone colpite dal sisma dei quali non si hanno più notizie e che si teme siano rimasti travolti dai crolli dei palazzi.

sat/gtr
(Fonte video: CCTV+)

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