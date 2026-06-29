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Fontana “La Nato è forte se è unita e previene le crisi”

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Giu 29, 2026

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – “La Nato è forte quando è unita. E’ credibile quando, oltre a reagire, è in grado di prevenire le crisi. Ed è legittimata quando i Parlamenti partecipano ai processi decisionali, controllano l’attuazione delle scelte compiute e si assumono le proprie responsabilità davanti ai cittadini. Proprio per questo il ruolo della sua Assemblea parlamentare è essenziale”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo al vertice parlamentare dell’assemblea Nato, a Istanbul.
Fontana ha fatto uno specifico riferimento anche all’importanza strategica del fianco Sud dell’Alleanza. “La stabilità del Mediterraneo è stabilità euro-atlantica; la sicurezza dell’Africa e del Medio Oriente è anche sicurezza dell’Europa; e la libertà di navigazione, l’efficienza delle infrastrutture critiche e la protezione delle catene di approvvigionamento rappresentano interessi comuni di tutti gli alleati, indipendentemente dalla loro collocazione geografica. Occorre rafforzare la coesione politica, sviluppare capacità militari credibili e promuovere una cultura della sicurezza condivisa”.

– Foto screenshot video Camera dei Deputati –

(ITALPRESS).

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