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Vicenza: sgominata banda albanese specialista nei furti di oro e gioielli

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Giu 19, 2026
BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) (ITALPRESS) – Un’articolata attività investigativa condotta dai Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vicenza, ha permesso di fare piena luce su una serie di furti che hanno colpito il comparto orafo del Centro-Nord Italia tra il novembre 2025 e il febbraio 2026. Al termine delle indagini, tre cittadini albanesi, di 37, 40 e 44 anni, sono stati deferiti in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato in concorso, consumato e tentato, ai danni di aziende orafe nelle province di Vicenza, Verona, Arezzo e Macerata. L’inchiesta trae origine da un’operazione eseguita il 26 febbraio 2026 nell’hinterland milanese, quando i militari avevano dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre soggetti, due dei quali coincidono con gli attuali indagati.tvi/mca3 (fonte video: Carabinieri)

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