Attualità Cronaca

Trani: sequestrati 20 milioni di euro per reati fallimentari e fiscali

Di

Lug 24, 2026


TRANI (BAT) (ITALPRESS) – Una rete di 80 aziende coinvolte in tutta Italia e una frode fiscale da oltre 136 milioni di euro. È il bilancio dell’operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, coordinata dalla Procura pugliese, che ha portato al sequestro preventivo di beni per circa 20 milioni di euro.
L’indagine è partita nell’agosto 2025 durante un controllo di routine sulla sicurezza dei prodotti in un emporio di Trani, gestito da imprenditori di origine cinese. Qui i militari della Compagnia di Trani hanno scoperto due aziende distinte all’interno dello stesso capannone, collegate da un falso contratto di affitto d’azienda. Un trucco ideato per sottrarre la società storica al pagamento di debiti fiscali per oltre 500 mila euro.

pc/red

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Catania: 24enne italiano insulta e accoltella uno straniero, ha l’obbligo di dimora

Lug 24, 2026
Attualità Cronaca Video

Milano: arrestato 29enne italiano che nascondeva cocaina dietro statuette religiose

Lug 24, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Meloni: “Chi delinque deve pagare, anche se ha 15 o 16 anni”

Lug 23, 2026

Ti sei perso...

Attualità Cronaca Video

Catania: 24enne italiano insulta e accoltella uno straniero, ha l’obbligo di dimora

Lug 24, 2026
Attualità Cronaca Video

Milano: arrestato 29enne italiano che nascondeva cocaina dietro statuette religiose

Lug 24, 2026
Attualità Cronaca

Trani: sequestrati 20 milioni di euro per reati fallimentari e fiscali

Lug 24, 2026
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Accademia Musicale San Matteo: dal 25 al 28 luglio serate dal vivo di jazz, classica e rock

Lug 24, 2026 Raimondo Bovone