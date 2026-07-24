Accademia Musicale San Matteo: dal 25 al 28 luglio serate dal vivo di jazz, classica e rock

Dal 25 al 28 luglio Caldirola, Sale e Gavazzana ospiteranno 3 appuntamenti inseriti nella stagione musicale dell’Accademia “Tra Suoni, Luoghi e Comunità”, realizzata con il prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Un’estate all’insegna della musica dal vivo, della cultura e della valorizzazione del territorio. INGRESSO LIBERO.

IL CALENDARIO – La rassegna musicale, realizzata da Accademia Musicale San Matteo di Tortona, insieme all’Associazione Musicale L’Estro Armonico APS, comprenderà 3 serate: sabato 25 luglio a Caldirola, dove, sulla Terrazza Belvedere, il trio jazz formato da Andrea Codispoti, Leonardo Barbierato ed Edoardo Zampolini accompagnerà l’apericena organizzato dalla Pro Loco con il concerto “Note in Jazz”.

Lunedì 27 luglio alle ore 21 in Piazzetta A.M. Brizio a Sale, dove l’Associazione Musicale L’Estro Armonico APS, in collaborazione con il Caffè del Mercato, nell’ ambito della festa patronale di Sant’ Anna, presenterà “Note in Jazz”. Sul palco saliranno Andrea Codispoti alla chitarra, Leonardo Barbierato al basso, Edoardo Zampolini alla batteria e Yuri Domenichella al pianoforte, per una serata dedicata al grande repertorio jazz e alla magia della musica dal vivo sotto le stelle.

Gran finale martedì 28 luglio alle ore 21 al Gavazzana Blues Festival, giunto alla 15^ edizione. L’Ensemble dei Maestri dell’Accademia Musicale San Matteo porterà in scena “Dal Classico al Rock”, uno spettacolo che attraversa epoche e generi musicali, mettendo in dialogo il repertorio classico con il rock e la musica contemporanea.