Cosenza: sequestrati 4,5 kg di droga, arrestato il corriere

COSENZA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Cosenza ha arrestato un giovane calabrese, e sequestrato nove panetti confezionati, abilmente occultati, contenenti eroina, per un peso complessivo di 4 chili e mezzo. In particolare, i finanzieri in servizio sulla strada statale 106 jonica, hanno intimato l’alt ad un’autovettura proveniente dalla Puglia, in transito in direzione Reggio Calabria.

Durante il controllo di polizia il conducente del veicolo ha mostrato un atteggiamento esitante e nervoso, che ha insospettito sin da subito i militari.

Per tale motivo le fiamme gialle cosentine hanno approfondito il controllo eseguendo una perquisizione accurata dell’autovettura, rinvenendo, all’interno di un sacco posto sotto il sedile passeggero, nove “panetti” confezionati contenenti polvere bianca.

Dai successivi riscontri effettuati presso la caserma della Guardia di Finanza di Montegiordano mediante appositi reagenti chimici, si confermava che la sostanza rinvenuta era eroina.

