Attualità Cronaca

Savona: sequestrati 170 Kg di hashish al porto, arrestato un camionista croato

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Mag 2, 2026

SAVONA (ITALPRESS) – Un carico di hashish nascosto sotto un pavimento di giocattoli. I Carabinieri hanno sequestrato circa 170 chili di droga e arrestato un autotrasportatore croato di 57 anni, intercettato sul lungomare di Savona dopo essere sbarcato dal porto.
L’operazione è nata dal monitoraggio dei Carabinieri della Compagnia Milano Duomo, che stavano seguendo gli spostamenti di un autoarticolato con targa croata proveniente dall’estero. Il rimorchio era stato imbarcato in Spagna e, una volta arrivato via mare a Savona, era stato agganciato dalla motrice giunta in Italia via terra.
I militari, con il supporto dei colleghi di Savona, hanno fermato il mezzo sul Lungomare Giacomo Matteotti. Svuotato il rimorchio dai numerosi pallet di giocattoli destinati alla vendita, gli investigatori hanno notato alcune anomalie nel pianale. Smontando i pannelli, è saltato fuori il doppio fondo dove erano stati nascosti i panetti di hashish sigillati.
Il camionista è stato arrestato in flagranza e portato nel carcere di Genova Marassi, mentre la droga e il tir sono stati sequestrati.

– Foto: da video Carabinieri –

(ITALPRESS).

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