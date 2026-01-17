Attualità Cronaca Video

Cosenza: sequestrata cocaina per 1 milione di euro, 5 in manette

Gen 17, 2026


COSENZA (ITALPRESS) – I Finanzieri della Tenenza di Cetraro e della Compagnia di Paola hanno individuato un casolare utilizzato per il taglio e il confezionamento di sostanze stupefacenti. All’interno dell’immobile sono stati sequestrati 5 panetti di cocaina per circa 5,5 kg, 750 grammi di marijuana, strumenti per il taglio e confezionamento e oltre 100 mila euro in contanti suddivisi in più “mazzette” sottovuoto. Adiacente al casolare è stata rinvenuta un’auto con doppio-fondo per il trasporto della droga. Secondo le stime, il valore della cocaina supererebbe il milione di euro. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Paola, hanno portato all’arresto in flagranza di cinque persone.

