Attualità Cronaca Video

Estradato in Italia boss della ‘Ndrangheta latitante in Turchia

Di

Gen 17, 2026


ROMA (ITALPRESS) – È arrivato oggi pomeriggio all’aeroporto internazionale di Roma- Fiumicino, scortato dagli uomini della Gendarmeria turca, Luciano Camporesi, sfuggito il 5 dicembre 2018 all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a suo carico nell’ambito dell’inchiesta “Pollino – European ‘ndrangheta connection”, coordinata dalla Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo e dalla Procura Distrettuale di Reggio Calabria nel contesto di una squadra investigativa comune finalizzata a contrastare le proiezioni della ‘ndrangheta in Europa nord occidentale e Sud America. Ad attenderlo, presso lo scalo aereo italiano, la Polizia di Stato di Reggio Calabria.

tvi/mca3 (fonte video: Polizia di Stato)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Il ministro Valditara: “Possibile l’uso del metal detector nelle scuole”

Gen 17, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 18 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 17, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca

Cosenza: sequestrata cocaina per 1 milione di euro, 5 in manette

Gen 17, 2026

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Costume & Società Cultura & Eventi Curiosità

“Dalla radio alla stampa”, nuova rubrica storica e culturale on line, per la serie ‘La mia cara Alessandria’

Gen 18, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: Juve battuta a Cagliari, decide Mazzitelli

Gen 18, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Il ministro Valditara: “Possibile l’uso del metal detector nelle scuole”

Gen 17, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 18 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 17, 2026 Raimondo Bovone