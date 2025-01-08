Attualità Politica Video

Scuola, il ministro Valditara: “La maggioranza degli studenti favorevole a stop cellulari”

Set 8, 2025


MILANO (ITALPRESS) – Sul nuovo divieto di utilizzare i cellulari a scuola “ho visto i sondaggi, i giovani sono in maggioranza favorevoli ma soprattutto credo che questa misura li aiuti sia nella didattica, e quindi nell’apprendimento, e anche nel sapersi disintossicare un po’ da strumenti che certamente hanno evidenziato delle notevoli criticità”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine dell’inaugurazione dell’Istituto Tecnico Carlo Acutis a Milano. “Il fatto che gli Stati americani o alcuni come la Corea del Sud, che sono più all’avanguardia nelle nuove tecnologie, abbiano deciso di adottare un provvedimento di questo tipo, significa che persino dove la tecnologia è avanzatissima si sente la necessità di uno stop almeno per qualche ora”, ha sottolineato poi il ministro. xm4/col4/mca3

