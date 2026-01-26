Attualità Cronaca Video

Napoli: scoperto allevamento abusivo di cani

Di

Gen 26, 2026
NAPOLI (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito dei controlli finalizzati alla repressione e al contrasto dei traffici illeciti, hanno individuato, nel comune di Ercolano (NA), un allevamento di cani di piccola taglia completamente abusivo.
In particolare, i finanzieri della Compagnia di Portici, insospettiti dal forte abbaio proveniente da una serra dismessa, hanno rilevato la presenza, su un terreno agricolo, di 43 cani di varie razze, tra cui barboncini, maltesi e spitz, chiusi in gabbie, in pessime condizioni igienico-sanitarie.
A seguito dell’intervento di personale della ASL Napoli 3 Sud, è stato accertato che le condizioni generali dell’allevamento non rispettavano la normativa vigente, in quanto gli animali, alcuni privi del previsto microchip, erano costretti a vivere in spazi angusti, tra rifiuti speciali, scarti alimentari ed escrementi. Due carcasse di animali, inoltre, sono state trovate in un sacco, nell’immondizia.
Il gestore dell’allevamento, un 25enne porticese, è risultato completamente sprovvisto di autorizzazione allo svolgimento dell’attività nonché della documentazione attestante la provenienza e/o la titolarità degli animali detenuti.
Al termine delle operazioni, il giovane è stato denunciato per abbandono e maltrattamento di animali. I cani sono stati sequestrati e posti in giudiziale custodia alla parte che, entro 30 giorni, dovrà attenersi alle prescrizioni dell’ASL per regolarizzare la propria posizione.
mgg/gtr

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Trump: “I politici democratici devono collaborare per far rispettare le leggi”

Gen 26, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 26 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 25, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Frana a Niscemi, il sindaco: “Momento drammatico, ma reagiremo”

Gen 25, 2026

Ti sei perso...

Attualità Cronaca Video

Napoli: scoperto allevamento abusivo di cani

Gen 26, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Confagricoltura chiede regole certe per gli impianti a biogas agricolo e biomasse

Gen 26, 2026 Raimondo Bovone
Sport

Tennis, Australian Open: Musetti e Sinner ai quarti, Darderi out nel derby

Gen 26, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Trump: “I politici democratici devono collaborare per far rispettare le leggi”

Gen 26, 2026