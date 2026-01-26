Attualità IN EVIDENZA Politica

Trump: “I politici democratici devono collaborare per far rispettare le leggi”

Di

Gen 26, 2026

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Invito il governatore Walz, il sindaco Frey e tutti i governatori e sindaci democratici degli Stati Uniti d’America a collaborare formalmente con l’amministrazione Trump per far rispettare le leggi della nostra nazione, anzichè resistere e alimentare le fiamme della divisione, del caos e della violenza”. Così su Truth il presidente americano Donald Trump, tornando sui fatti di Minneapolis. “Il governatore Walz e il sindaco Frey dovrebbero consegnare tutti gli immigrati clandestini criminali attualmente incarcerati nelle loro prigioni e carceri statali alle autorità federali, insieme a tutti i criminali illegali con un mandato di cattura attivo o precedenti penali noti, per l’immediata espulsione. Le forze dell’ordine statali e locali devono accettare di consegnare tutti gli immigrati clandestini arrestati dalla polizia locale ha proseguito Trump – la polizia locale deve assistere le forze dell’ordine federali nell’arresto e nella detenzione degli immigrati clandestini ricercati per reati. I politici democratici devono collaborare con il governo federale per proteggere i cittadini americani nella rapida espulsione di tutti gli immigrati clandestini criminali nel nostro Paese. Alcuni Democratici, in luoghi come Memphis, Tennessee, o Washington, DC, lo hanno fatto, con il risultato di strade più sicure per tutti. Inoltre, chiedo al Congresso degli Stati Uniti di approvare immediatamente una legge per porre fine alle ‘città santuariò, che sono la causa principale di tutti questi problemi. Le città americane dovrebbero essere santuari sicuri solo per i cittadini americani rispettosi della legge, non per i criminali immigrati clandestini che hanno violato le leggi della nostra nazione. Tutte queste richieste – ha concluso Trump – sono radicate nel buon senso e forniranno le migliori circostanze possibili per rendere l’America di nuovo grande. L’amministrazione Trump è pronta a intervenire e ad attendere che qualsiasi democratico faccia la cosa giusta e collabori con noi”.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria: nel 2026 bandi per 3 milioni di euro a favore del territorio

Gen 26, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Strade ad Alessandria: lavori, deviazioni e divieti

Gen 26, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 26 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 25, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Sport

Tennis, Australian Open: Musetti e Sinner ai quarti, Darderi out nel derby

Gen 26, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Trump: “I politici democratici devono collaborare per far rispettare le leggi”

Gen 26, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria: nel 2026 bandi per 3 milioni di euro a favore del territorio

Gen 26, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Strade ad Alessandria: lavori, deviazioni e divieti

Gen 26, 2026 Raimondo Bovone