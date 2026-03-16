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Il ministro Casellati: “Ddl ‘Semplifica Piemonte’ scelta di campo per cittadini e imprese”

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Mar 16, 2026
TORINO (ITALPRESS) – “È una rivoluzione copernicana quella che sta attuando la Regione Piemonte, perché semplificare significa liberare tutte quelle potenzialità che si perdono nei meandri della burocrazia, significa togliere tutte quelle sovrapposizioni normative, accorciare i tempi, avere decisioni più rapide. E la Regione Piemonte ha già attuato in parte quel protocollo che abbiamo sottoscritto sulla semplificazione normativa circa due anni fa”. Così il ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, Elisabetta Casellati, a margine della cerimonia di presentazione del disegno di legge ‘Semplifica Piemonte’ oggi al Grattacielo Piemonte di Torino.
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