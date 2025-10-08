Attualità IN EVIDENZA

Il ministro Crosetto operato al Fatebenefratelli, è in buone condizioni

Di

Ott 8, 2025

ROMA (ITALPRESS) –Questa mattina il Ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sottoposto a un intervento presso l’Ospedale Fatebenefratelli. L’operazione, eseguita con successo, ha comportato l’asportazione di tre neoplasie al colon (polipi). Il Ministro è in buone condizioni. Si attende ora l’esito dell’esame istologico”. E’ quanto si legge in una nota del Ministero della Difesa.

“Forza Guido!”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“All’amico Guido Crosetto un abbraccio forte e sincero e i migliori auguri di buona guarigione”. Lo scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa. 

“Un sincero augurio di pronta guarigione al Ministro Guido Crosetto, con l’auspicio che possa presto rimettersi in piena salute. Grazie per il senso del dovere dimostrato anche a pochi giorni dall’operazione”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

“Caro Guido, ti aspettiamo presto al lavoro, con la passione e il senso dello Stato che ti contraddistinguono”. Lo scrive su X il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

Festa di San Francesco, Mattarella promulga la legge ma chiede correttivi per Santa Caterina

Ott 8, 2025
Attualità Costume & Società Video

Le alghe in aiuto dell’agricoltura sostenibile

Ott 8, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

L’ad ENI Descalzi: “Sbagliato dire che il gas russo costava meno”

Ott 8, 2025

Ti sei perso...

Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

Festa di San Francesco, Mattarella promulga la legge ma chiede correttivi per Santa Caterina

Ott 8, 2025
Attualità Costume & Società Video

Le alghe in aiuto dell’agricoltura sostenibile

Ott 8, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

L’ad ENI Descalzi: “Sbagliato dire che il gas russo costava meno”

Ott 8, 2025
Attualità IN EVIDENZA

Il ministro Crosetto operato al Fatebenefratelli, è in buone condizioni

Ott 8, 2025