Sanità, il presidente dei medici: “Grazie al Parlamento per il decreto contro la violenza”

ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio il Parlamento italiano per aver approvato la Legge sulla violenza nei confronti degli operatori sanitari che introduce l’arresto in flagranza differita e un’altra serie di misure per contrastare questi deleteri episodi di violenza nei confronti dei medici e di tutti i professionisti sanitari”. Così il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, dopo l’approvazione, da parte della Camera, del disegno di legge di conversione del DL sul contrasto alla violenza verso gli operatori sanitari e socio-sanitari. sat/gtr

Navigazione articoli