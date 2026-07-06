Attualità IN EVIDENZA Politica

Russia, Tajani: “Solidarietà alla Polonia, nessuno si fa intimorire”

Di

Lug 6, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Sono provocazioni per cercare di intimorire qualcuno, ma nessuno si fa intimorire dalle dichiarazioni di qualche dirigente del Cremlino. Bisogna lavorare per la pace. Naturalmente la Polonia ha la solidarietà di tutti noi e la ribadirò domani”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri,
Antonio Tajani, a Sky Tg24 Live In. Sulle parole di Donald Trump a Giorgia Meloni, ribadisce: “Sono dichiarazioni che si commentano da sole, avevamo detto che non avremmo più risposto e continuiamo così. Le relazioni transatlantiche vanno ben al di là delle singole dichiarazioni. Il problema per noi non esiste, andiamo avanti e procediamo su relazioni politiche molto importanti”. E rispondendo al leader di Italia Viva, Matteo Renzi: è “in cerca di consensi dopo il disastro alle europee. Nessuno è andato mai con il cappellino Maga in mano, non sono mai andato in ginocchio da nessuno”.
(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Sud della Cina colpito da un tifone, evacuate centinaia di persone

Lug 6, 2026
Attualità Cronaca Video

Foggia: omicidi di mafia, 9 misure cautelari

Lug 6, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Difesa, Crosetto: “L’Italia ha sempre rispettato gli impegni con Nato e Usa”

Lug 6, 2026

Ti sei perso...

Attualità Cronaca Video

Sud della Cina colpito da un tifone, evacuate centinaia di persone

Lug 6, 2026
Attualità Cronaca Video

Foggia: omicidi di mafia, 9 misure cautelari

Lug 6, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Russia, Tajani: “Solidarietà alla Polonia, nessuno si fa intimorire”

Lug 6, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Difesa, Crosetto: “L’Italia ha sempre rispettato gli impegni con Nato e Usa”

Lug 6, 2026