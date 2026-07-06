Attualità Cronaca Video

Foggia: omicidi di mafia, 9 misure cautelari

Di

Lug 6, 2026


FOGGIA (ITALPRESS) – Nove persone sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito di un’operazione condotta dai Carabinieri del Ros in provincia di Foggia. Gli indagati sono accusati di avere partecipato, con ruoli e compiti differenti, alla commissione, ovvero alle fasi precedenti o successive, di tre distinti omicidi verificatisi rispettivamente a Manfredonia e Mattinata tra il 2011 ed il 2016. Il provvedimento coercitivo è incentrato sull’inquadramento dei fatti di sangue alla storica faida tra l’associazione mafiosa denominata “Romito-Lombardi-Ricucci” e quella dei “li Bergolis”, che negli anni si è contraddistinta dal susseguirsi di molteplici omicidi e tentati omicidi. vbo/mca3 (fonte video: ufficio stampa Carabinieri)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Sud della Cina colpito da un tifone, evacuate centinaia di persone

Lug 6, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Russia, Tajani: “Solidarietà alla Polonia, nessuno si fa intimorire”

Lug 6, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Difesa, Crosetto: “L’Italia ha sempre rispettato gli impegni con Nato e Usa”

Lug 6, 2026

Ti sei perso...

Attualità Cronaca Video

Sud della Cina colpito da un tifone, evacuate centinaia di persone

Lug 6, 2026
Attualità Cronaca Video

Foggia: omicidi di mafia, 9 misure cautelari

Lug 6, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Russia, Tajani: “Solidarietà alla Polonia, nessuno si fa intimorire”

Lug 6, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Difesa, Crosetto: “L’Italia ha sempre rispettato gli impegni con Nato e Usa”

Lug 6, 2026