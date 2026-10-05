Roma: 7 arresti e oltre 10 kg di droga sequestrati





ROMA (ITALPRESS) – Traffico di stupefacenti, contrabbando, contraffazione, ricettazione e tutela delle specie protette. Sono questi i principali ambiti dell’attività svolta negli ultimi giorni dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nell’ambito di un piano straordinario di controllo economico del territorio che ha interessato lo scalo aeroportuale e diverse aree della Capitale. Le attività di contrasto si sono concluse complessivamente con 7 arresti in flagranza, tutti convalidati e la segnalazione di altre 10 posizioni all’Autorità Giudiziaria per diverse fattispecie di reato, oltre alla segnalazione di 12 soggetti alle competenti Prefetture per uso personale di sostanze stupefacenti. I controlli hanno consentito di sottrarre al mercato illegale oltre 10,3 kg di sostanze stupefacenti che avrebbero potuto generare decine di migliaia di singole dosi al dettaglio, stroncando un ingente giro d’affari nelle piazze di spaccio capitoline.

mgg/gtr