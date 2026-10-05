Attualità Cronaca Video

Roma: 7 arresti e oltre 10 kg di droga sequestrati

Di

Ott 5, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Traffico di stupefacenti, contrabbando, contraffazione, ricettazione e tutela delle specie protette. Sono questi i principali ambiti dell’attività svolta negli ultimi giorni dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nell’ambito di un piano straordinario di controllo economico del territorio che ha interessato lo scalo aeroportuale e diverse aree della Capitale. Le attività di contrasto si sono concluse complessivamente con 7 arresti in flagranza, tutti convalidati e la segnalazione di altre 10 posizioni all’Autorità Giudiziaria per diverse fattispecie di reato, oltre alla segnalazione di 12 soggetti alle competenti Prefetture per uso personale di sostanze stupefacenti. I controlli hanno consentito di sottrarre al mercato illegale oltre 10,3 kg di sostanze stupefacenti che avrebbero potuto generare decine di migliaia di singole dosi al dettaglio, stroncando un ingente giro d’affari nelle piazze di spaccio capitoline.
mgg/gtr

Di

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Video

Lavoro sommerso: costa all’Italia 197 miliardi l’anno

Ott 5, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Spagna: il premier Sanchez annuncia elezioni anticipate per il 29 novembre

Ott 5, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Elezioni Brasile: Bolsonaro avanti su Lula con il 47%, andranno al ballottaggio

Ott 5, 2026

Ti sei perso...

Attualità Cronaca Video

Roma: 7 arresti e oltre 10 kg di droga sequestrati

Ott 5, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Lavoro sommerso: costa all’Italia 197 miliardi l’anno

Ott 5, 2026
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Prevenzione Lions: domenica 11 ottobre controllo gratis di vista e diabete alla Festa del Cristo

Ott 5, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

Il Comune di Alessandria approva il progetto contro il rischio idraulico del fiume Bormida

Ott 5, 2026 Raimondo Bovone