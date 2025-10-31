Attualità Cultura & Eventi Video

Rinasce a Roma il Museo del Genio Militare

Di

Ott 31, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Roma ritrova uno dei suoi luoghi più preziosi: il Museo del Genio dell’Esercito Italiano. Per la prima volta, questo complesso apre stabilmente le sue porte al grande pubblico, trasformandosi in un nuovo luogo della cultura per la Capitale. Si tratta di un’iniziativa di Difesa Servizi che dal 2016, su mandato del Ministero della Difesa e delle Forze Armate, valorizza i musei militari. Il progetto è prodotto e organizzato da Arthemisia, ha come sponsor Generali Valore Cultura ed è in partnership con la Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale e Poema.
f25/mgg/gtr

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella al 65° anniversario dell’aeroporto ‘Da Vinci’ di Fiumicino

Ott 31, 2025
Attualità Economia Video

Italia-Gabon: sanità ed edilizia sociale al centro di memorandum firmati da Gksd

Ott 31, 2025
Attualità Cronaca IN EVIDENZA Video

Napoli: donna aggredita dall’ex, arrestato l’uomo

Ott 31, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Iberdrola Italia-Edulia Treccani Scuola, contest sul valore della sostenibilità

Ott 31, 2025
TOP NEWS

Mercato dei televisori in crescita, oltre 10 mln in 4K nelle case degli italiani

Ott 31, 2025
TOP NEWS

Sourani “Tra Italia e Grecia forti vincoli storici e valori condivisi”

Ott 31, 2025
TOP NEWS

Gksd firma due memorandum con il Gabon, al centro sanità ed edilizia sociale

Ott 31, 2025