Mattarella al 65° anniversario dell’aeroporto ‘Da Vinci’ di Fiumicino

Ott 31, 2025
ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presenziato a Fiumicino alla cerimonia per i 65 anni dalla fondazione dell’Aeroporto Leonardo da Vinci. Il capo dello Stato ha visitato l’Innovation Hub con l’illustrazione di alcuni progetti innovativi sviluppati da diverse startup ospitate nell’Hub. La cerimonia si è svolta presso il Terminal 5 dell’Aeroporto, dove Mattarella ha assistito allo svelamento dell’opera d’arte “Aeroporto”, celebrativa dei 65 anni di attività dello scalo e dei primati raggiunti a livello internazionale.ads/mca2
