Ricerca, il ministro Bernini: “Italia cerniera tra Europa e Mediterraneo allargato”

Set 19, 2025
PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo una cerniera tra Europa e Mediterraneo allargato in termini di ricerca, innovazione e alta formazione: abbiamo già cominciato da tempo, con il piano Mattei, ad avviare una serie di azioni concrete e collaborazioni tra enti di ricerca”. Lo sottolinea la ministra dell’Università Anna Maria Bernini a margine della conferenza internazionale “Palermo, crocevia del Mediterraneo”, all’Hotel Villa Igiea del capoluogo siciliano, organizzata da MedOr Italian Foundation.

