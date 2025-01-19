Ricerca, il ministro Bernini: “Italia cerniera tra Europa e Mediterraneo allargato”

Lo sottolinea la ministra dell’Università Anna Maria Bernini a margine della conferenza internazionale “Palermo, crocevia del Mediterraneo”, all’Hotel Villa Igiea del capoluogo siciliano, organizzata da MedOr Italian Foundation.

“Siamo una cerniera tra Europa e Mediterraneo allargato in termini di ricerca, innovazione e alta formazione: abbiamo già cominciato da tempo, con il piano Mattei, ad avviare una serie di azioni concrete e collaborazioni tra enti di ricerca”.

