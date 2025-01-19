Roma: arrestato un 30enne, nel box aveva 70 kg di droga

ROMA (ITALPRESS) – Aveva trasformato due auto in veri e propri “caveau” mobili della droga e utilizzava un box condominiale come base per il trasporto e lo stoccaggio di un’ingente quantità di stupefacente. È quanto scoperto dagli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara, che hanno arrestato in flagranza, nella periferia nord della Capitale, un trentenne gravemente indiziato dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

(Fonte video: Polizia di Stato)