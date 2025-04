Truffe affettive on line: la Regione approva la legge all’unanimità e stanzia 150.000 € per 3 anni

Il Piemonte è la prima regione italiana a dotarsi di una legge sulle truffe sentimentali on line, finalizzate ad ottenere denaro sfruttando la dipendenza affettiva delle vittime, fenomeno in grande aumento negli ultimi anni. La legge, martedì 25 marzo, è stata approvata all’unanimità dall’Aula.



Tale legge prevede che la Regione, in coordinamento con i Servizi Pubblici per le Dipendenze (Ser.D), stipuli convenzioni con gli enti del terzo settore per realizzare interventi di sostegno psicologico alle vittime, con assistenza nella fase di denuncia, supporto alle famiglie, attività informative, formative e di sensibilizzazione sul fenomeno, e la possibilità di rivolgersi ai servizi per chiedere aiuto.

Prevede inoltre l’istituzione, presso l’Osservatorio epidemiologico delle dipendenze, di una specifica sezione dedicata alla dipendenza affettiva e la possibilità, per la Regione, di costituirsi parte civile nei procedimenti penali. Lo stanziamento iniziale è di 50.000 euro l’anno per il prossimo triennio.