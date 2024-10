Regione Piemonte: il progetto ‘Petrarca 7’ per insegnare l’italiano agli stranieri

Si è tenuto il primo incontro organizzativo, convocato dalla Regione Piemonte, per l’avvio dei corsi di lingua italiana rivolti a cittadini stranieri, promossi dal progetto “Petrarca 7”. Questi corsi, gestiti dai Centri Permanenti per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) piemontesi, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Assessorato all’Immigrazione della Regione Piemonte, rappresentano un tassello fondamentale per l’integrazione linguistica e sociale dei cittadini provenienti da Paesi terzi, residenti sul territorio italiano.



Il progetto “Petrarca” si pone l’obiettivo di fornire competenze linguistiche di base e avanzate, necessarie per un’efficace integrazione nel tessuto sociale e lavorativo del Paese.

Così l’assessore regionale all’Immigrazione, Enrico Bussalino: “L’apprendimento della lingua italiana è un requisito indispensabile per l’inclusione e il successo nel mondo del lavoro. L’immigrazione rappresenta una sfida complessa e, attraverso questi corsi, offriamo un’opportunità concreta per promuovere la partecipazione attiva degli stranieri alla vita della nostra comunità”.



Il progetto è finanziato dal Ministero dell’Interno con fondi europei e statali, per un totale di 2.129.828,73 euro, destinati alla Regione e ai 12 CPIA del Piemonte (https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-09/cpia_21_22.pdf ). I fondi coprono costi dei corsi, presenza di mediatori culturali, baby sitting, trasporti, per rendere più agevole l’accesso e la frequenza da parte degli iscritti.