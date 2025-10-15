Attualità Cronaca Video

Torino: rapine aggravate in esercizi commerciali, arrestati 2 nordafricani

Ott 15, 2025
TORINO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Torino ha eseguito, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, il fermo di 2 oggetti gravemente indiziati di aver commesso, in concorso tra loro, una serie di rapine aggravate con l’uso di armi bianche. Gli indagati, un 30enne italiano di origini maghrebine e un 35enne marocchino dimoranti nel biellese, sono ritenuti responsabili di una serie di rapine consumate tra il 30 agosto e il 18 settembre scorsi in diversi esercizi commerciali della città di Torino, tra cui due supermercati, una farmacia e una gioielleria, per un bottino complessivo di oltre 47.000 euro.tvi/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

