Torino: rapine aggravate in esercizi commerciali, arrestati 2 nordafricani

TORINO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Torino ha eseguito, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, il fermo di 2 oggetti gravemente indiziati di aver commesso, in concorso tra loro, una serie di rapine aggravate con l’uso di armi bianche. Gli indagati, un 30enne italiano di origini maghrebine e un 35enne marocchino dimoranti nel biellese, sono ritenuti responsabili di una serie di rapine consumate tra il 30 agosto e il 18 settembre scorsi in diversi esercizi commerciali della città di Torino, tra cui due supermercati, una farmacia e una gioielleria, per un bottino complessivo di oltre 47.000 euro.tvi/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)