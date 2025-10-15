Attualità Cronaca Video

Catania: i Nas chiudono una piattaforma logistica di surgelati

Di

Ott 15, 2025


CATANIA (ITALPRESS) – Il NAS di Catania ha sospeso l’attività di una piattaforma logistica di prodotti surgelati sita nella provincia etnea. Nel corso di una ispezione, infatti, sono stati scoperti in una cella surgelati 110.000 kg di prodotti ittici presurgelati all’origine e stoccati ad una temperatura di mantenimento non idonea alla loro conservazione, nonché 900.000 kg di succo di agrumi concentrato con etichettatura irregolare, non idonea a definirne natura, origine e provenienza. I prodotti ittici non correttamente conservati sono stati sottoposti a sequestro penale preventivo, mentre il succo d’agrumi è stato sottoposto a blocco ufficiale per ulteriori accertamenti. Complessivamente, immessa sul mercato, la merce avrebbe fruttato circa 3.000.000 di euro.

tvi/mca1

(Fonte video: Carabinieri)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca

Bologna: arrestati 8 affiliati alla ‘ndrangheta, sequestrati beni per 1,5 milioni di euro

Ott 15, 2025
Attualità Cronaca

Milano: donna 29enne uccisa dall’ex compagno che tenta il suicidio

Ott 15, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Netanyahu: “Hamas si disarmi, o si scatenerà l’inferno”

Ott 15, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

A. Fontana “Abbiamo bisogno di persone come Zaia nella Lega”

Ott 15, 2025
IN EVIDENZA

Piantagione marijuana in bunker sotterraneo nella Locride

Ott 15, 2025
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

‘Alessandria Barocca’, concerto finale a San Sebastiano Curone sabato 18 ottobre

Ott 15, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca

Bologna: arrestati 8 affiliati alla ‘ndrangheta, sequestrati beni per 1,5 milioni di euro

Ott 15, 2025