Catania: arrestato un uomo per rapina in farmacia

CATANIA (ITALPRESS) – E’ stato arrestato, per rapina aggravata, l’uomo che, il 26 aprile scorso, all’interno di una farmacia a Catania, aveva minacciato con un taglierino 2 dipendenti, impossessandosi della somma di 900 euro, prelevata dal registratore di cassa. Gli agenti della Sezione Antirapina della Squadra Mobile, al termine dell’esame delle videoriprese dell’esercizio e di alcune attività commerciali limitrofe, sono riusciti ad individuare la vettura e poi ad identificarlo, nonostante al momento della rapina indossasse un vistoso cappello.mgg/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)