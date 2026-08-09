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Catania: arrestato un uomo per rapina in farmacia

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Ago 9, 2026
CATANIA (ITALPRESS) – E’ stato arrestato, per rapina aggravata, l’uomo che, il 26 aprile scorso, all’interno di una farmacia a Catania, aveva minacciato con un taglierino 2 dipendenti, impossessandosi della somma di 900 euro, prelevata dal registratore di cassa. Gli agenti della Sezione Antirapina della Squadra Mobile, al termine dell’esame delle videoriprese dell’esercizio e di alcune attività commerciali limitrofe, sono riusciti ad individuare la vettura e poi ad identificarlo, nonostante al momento della rapina indossasse un vistoso cappello.mgg/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

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