Radiologia domiciliare, il progetto in crescita dell’ASL Novara

Circa 900 esami per più di 600 pazienti: sono questi gli ottimi dati raggiunti nel 2024 da “Insieme per la diagnosi radiologica domiciliare”, progetto avviato nel 2022 dall’ASL di Novara per l’esecuzione di prestazioni di radiologia direttamente a casa o nelle RSA. Grazie all’impegno congiunto di Fondazione Banca Popolare di Novara e Azienda Cimberio Spa di San Maurizio D’Opaglio, con la collaborazione di Associazione Pronefropatici “Fiorenzo Alliata” di Borgomanero, è stata donata nel 2022, alla Radiologia dell’Ospedale di Borgomanero, un’apparecchiatura radiologica portatile per eseguire i raggi a domicilio. Il Lions Club Borgomanero Host ha contribuito donando la Fiat Panda per gli spostamenti.

L’apparecchiatura radiologica portatile migliora le capacità di un settore destinato ad avere un’importanza sempre più grande: la medicina di prossimità e l’assistenza a domicilio, dando una risposta ai bisogni dei pazienti, evitando i trasferimenti in ospedale ed eseguendo esami radiografici con la stessa qualità e sicurezza.

Lo speciale “trolley” al seguito del Tecnico di Radiologia è un apparecchio all’avanguardia del valore di oltre 50.000 euro, composto da un tubo radiogeno, un detettore e una consolle portatile che garantisce l’elevata qualità delle immagini. Il peso, 22 kg, e la portabilità lo rendono maneggevole. Da gennaio a dicembre 2024 i pazienti sottoposti al trattamento sono stati 615, di cui 296 in abitazioni private e 319 nelle RSA, per un totale di 905 prestazioni in 130 giorni dedicati.