Attualità IN EVIDENZA Politica

Putin: “Non ci opponiamo all’Ucraina nell’Ue, ma nella Nato è inaccettabile”

Di

Set 2, 2025

TIANJIN (CINA) (ITALPRESS) – “Mosca non si oppone all’adesione dell’Ucraina all’UE, ma l’adesione del Paese alla NATO è inaccettabile per noi”. Così il presidente russo Vladimir Putin che ha incontrato, in Cina, il primo ministro slovacco Robert Fico. Il conflitto in Ucraina, ha sottolineato, è nato da un colpo di Stato sostenuto dall’Occidente e Mosca è stata “costretta a proteggere le persone che hanno legato il loro destino a quello della Russia”. “Noi abbiamo tollerato a lungo gli attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche, ma alla fine abbiamo risposto con la forza”. Putin ha anche negato le affermazioni secondo cui la Russia intende attaccare l’Europa, affermando che tali narrazioni equivalgono a isteria da parte dell’Occidente.
Anche il premier slovacco ha espresso preoccupazione per gli attacchi ucraini alle infrastrutture petrolifere: “Venerdì incontrerò il presidente dell’Ucraina a Uzhgorod. Solleverò la questione con la massima serietà, perché è impossibile che attacchi del genere possano essere perpetrati contro infrastrutture così importanti per noi”.
(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Video

Maltempo in Veneto, il governatore Zaia: “Serve una polizza catastrofale nazionale”

Set 2, 2025
Attualità Cronaca

Sorrento: esplosione in un’abitazione, morti 2 anziani

Set 2, 2025
Attualità Cronaca

Bologna: sequestrate 500 kg di infiorescenze di canapa, denunciato un modenese

Set 2, 2025

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Politica

Putin: “Non ci opponiamo all’Ucraina nell’Ue, ma nella Nato è inaccettabile”

Set 2, 2025
Sport

US Open: Sinner stende Bublik 6-1 6-1 6-1 e va ai quarti: sarà derby con Musetti

Set 2, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Maltempo in Veneto, il governatore Zaia: “Serve una polizza catastrofale nazionale”

Set 2, 2025
Salute & Scienza Video

Il governatore Zaia: “In Veneto 70.000 interventi l’anno per la cataratta”

Set 2, 2025