Attualità IN EVIDENZA Video

Maltempo in Veneto, il governatore Zaia: “Serve una polizza catastrofale nazionale”

Di

Set 2, 2025
VENEZIA (ITALPRESS) – “E’ stato un maltempo abbastanza diffuso sul territorio. Siamo talmente organizzati che abbiamo il report tutte le mattine di quello che accade in Veneto e abbiamo volontari della Protezione Civile sempre presenti. Se avessimo avuto questi fortunali 20 anni fa, non avremmo avuto di certo tutta questa risonanza, perché non avevamo quell’organizzazione e gli strumenti predittivi che oggi abbiamo”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, parlando del maltempo che si è abbattuto sul territorio veneto nelle ultime ore: “Io penso che rimpinguare il fondo nazionale per le catastrofi vere sia assolutamente la strada maestra. Resto convinto del fatto che debba essere fatta una polizza catastrofale nazionale, come fanno altri Paesi”.f29/tvi/mca1

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Putin: “Non ci opponiamo all’Ucraina nell’Ue, ma nella Nato è inaccettabile”

Set 2, 2025
IN EVIDENZA

Zaia “In Veneto 70 mila interventi all’anno per la cataratta”

Set 2, 2025
IN EVIDENZA

Santa Rosalia, Lagalla “Palermo celebra l’onomastico della Santuzza”

Set 2, 2025

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Politica

Putin: “Non ci opponiamo all’Ucraina nell’Ue, ma nella Nato è inaccettabile”

Set 2, 2025
Sport

US Open: Sinner stende Bublik 6-1 6-1 6-1 e va ai quarti: sarà derby con Musetti

Set 2, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Maltempo in Veneto, il governatore Zaia: “Serve una polizza catastrofale nazionale”

Set 2, 2025
IN EVIDENZA

Zaia “In Veneto 70 mila interventi all’anno per la cataratta”

Set 2, 2025