Attualità Cronaca Video

Palermo: incendio in un impianto di trattamento rifiuti di plastica

Di

Feb 4, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Da ieri sera, diverse squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo a Campofelice di Roccella, contrada Pista vecchia, nel Palermitano, in prossimità dello svincolo autostradale di Buonfornello, per un incendio che ha coinvolto un impianto di trattamento di rifiuti di plastica. L’incendio ha interessato delle rotoballe posizionate all’aperto su una superficie di diverse migliaia di metri quadrati. Le squadre dei vigili del fuoco hanno operato tutta la notte per cercare di contenere le fiamme, proteggendo le strutture interne impianto. Sul posto sono presenti circa 20 unità e 10 mezzi. tvi/mca2
(Fonte video: Vigili del Fuoco)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA Sport Video

Olimpiadi, Ghedina: “Tanti possono fare bene, anche Brignone avrà pressione”

Feb 5, 2026
IN EVIDENZA Sport Video

Milano-Cortina, Ghedina: “Sono emozionato, vivrò i Giochi da cronista”

Feb 5, 2026
Economia Video

Bonus e agevolazioni, l’ISEE diventa automatico

Feb 5, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Nuova Mercedes-Benz Classe S, fino a quattro versioni per l’ammiraglia

Feb 5, 2026
TOP NEWS

Banca del Fucino celebra il Darwin Day al Bioparco di Roma

Feb 5, 2026
TOP NEWS

Paratici “Fiorentina scelta coraggiosa e convinta, testa alla salvezza”

Feb 5, 2026
TOP NEWS

Mattarella visita azzurri al villaggio olimpico “Esserci già un successo”

Feb 5, 2026