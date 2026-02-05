Attualità Science & Technology Video

Protezione dati: l’Italia accelera grazie agli investimenti del PNRR

Feb 5, 2026
BOLOGNA (ITALPRESS) – Sulla protezione dei dati “quello che l’Italia e l’Europa stanno facendo è un primo passo. Il PNRR ha portato a grandissimi investimenti in centri di super calcolo, che sono poi la base per l’allenamento degli algoritmi di intelligenza artificiale. Attualmente i leader continuano a essere principalmente le grandi aziende tecniche degli Stati Uniti, ma anche l’Europa e l’Italia si stanno attrezzando”. A dirlo Matteo Cervellati, ordinario di Economia all’Università di Bologna e presidente della Fondazione Grins, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.
