Protezione civile, Meloni: “Basta ricostruzioni infinite, al centro la prevenzione”

ROMA (ITALPRESS) – “Basta a ricostruzioni infinite per scongiurare lo spopolamento dei territori colpiti, per sostenere la loro ripresa economica e sociale. Se ricostruire è sempre un costo, prevenire è sempre un investimento. Ecco perché questo governo ha scelto di mettere al centro la cultura della prevenzione, partendo soprattutto da scuola e giovani. Una sfida ambiziosa, ma è una sfida che questo governo non ha avuto paura di raccogliere. La prevenzione è il nostro primo obiettivo a tutti i livelli, come abbiamo dimostrato per i Campi Flegrei, dove siamo intervenuti con grande celerità”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato in occasione degli Stati Generali della Protezione Civile. Fonte video: Presidenza del Consiglio

tvi/mca2

Navigazione articoli