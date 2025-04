Il ministro di Protezione Civile, Musumeci: “Fare prevenzione contro i cambiamenti del clima”

ROMA (ITALPRESS) – “Anticipare i cambiamenti significa fare più prevenzione strutturale e non strutturale, siamo apprezzati in tutto il mondo nella gestione delle emergenze, dobbiamo adesso dedicare particolare attenzione nella prevenzione degli eventi critici e dobbiamo farlo tutti, non solo le istituzioni ma anche la comunità e i cittadini. Il principio dell’autoprotezione ancora non passa e dobbiamo lavorare su questo fronte che è culturale”. Così Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, a margine degli Stati Generali della Protezione Civile 2025. xb1/tvi/mca2

