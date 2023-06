Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati, andiamo a vedere nel dettaglio il tempo che ci attenderà nei prossimi giorni.

Venerdì 9 giugno – Cielo in prevalenza nuvoloso. Già a partire dal mattino ritroveremo dei rovesci e locali temporali a carattere sparso, più probabili però nei settori sud occidentali. Generale intensificazione e diffusione dei fenomeni su tutta la regione a partire dal pomeriggio, di intensità forte o molto forte su cuneese e torinese. Fenomeni meno probabili e più localizzati sulle pianure orientali, ventilazione generalmente debole da sud ovest sulle Alpi, variabili altrove. Temperature stazionarie o in leggero calo le minime.

Sabato 10 giugno – Cielo nuvoloso al mattino, parziali rasserenamenti nel corso della giornata. Cumuli più compatti e persistenti lungo la catena alpina, rovesci o temporali durante la mattinata, più probabili nei settori occidentali della regione. Estensione dei fenomeni anche alle zone pedemontane e pianure adiacenti nel corso della giornata, deboli o del tutto assenti tra astigiano e alessandrino. Ventilazione debole a tutte le quote, da ovest sulle Alpi e nel corso della giornata prevalentemente da sud sulle pianure orientali. Temperature stazionarie.

Domenica 11 giugno – Cielo irregolarmente nuvoloso, aumento di cumuli a partire dai monti nel corso della giornata. Rovesci sparsi a carattere sparso a partire dai monti generalmente di debole o moderata intensità, ventilazione debole dai quadranti settentrionali in montagna, variabili o assenti in pianura. Temperature stazionarie o in lieve aumento le massime.

Prossima settimana – Tempo che continuerà a essere parecchio instabile, non si vedono al momento fasi più stabili o ondate di caldo, con estate che continuerà a far fatica a decollare.

Manuel Atzori