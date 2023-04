PREVISIONI DEL TEMPO

Cari lettori ben ritrovati, andiamo a scoprire il tempo che ci attenderà nei prossimi giorni.

Venerdì 28 aprile – Cieli velati o irregolarmente nuvolosi in pianura, con addensamenti più compatti sulle Alpi. Qualche debole piovasco sarà possibile lungo la catena alpina, asciutto e ventilato in pianura. Ventilazione debole in pianura, a tratti moderata in montagna da ovest- nord ovest. Temperature in aumento, con le minime che saranno comprese tra i 9/12º massime sui 22/24º.

Sabato 29 aprile – Cieli in prevalenza nuvolosi, più irregolari al mattino sulle pianure, addensamenti più consistenti sulle Alpi e in generale su tutti i settori in serata. Dal pomeriggio tenderanno a formarsi temporali lungo i rilievi alpini, questo per via di un peggioramento in arrivo da ovest. In serata fenomeni che tenderanno a spostarsi lungo le vallate alpine e, occasionalmente, sulle pianure adiacenti. Ventilazione moderata occidentale sulle Alpi Marittime, in attenuazione al pomeriggio con progressiva rotazione da nord, generalmente deboli o variabili in pianura, Temperature stazionarie, in lieve aumento i valori minimi.

Domenica 30 aprile – Cieli molto nuvolosi o coperti ovunque. Precipitazioni diffuse e localmente di forte intensità lungo i settori alpini e nelle alte pianure, più sporadiche altrove. Nel pomeriggio tendenza a cessazione dei fenomeni che diverranno più intermittenti (previsione in aggiornamento), nevicate a partire dai 2.400m in progressivo calo.

Ventilazione debole o localmente moderata orientale a tutte le quote, temperature stazionarie o in lieve calo le minime.

Lunedì 1° Maggio – La giornata sarà caratterizzata da piogge e temporali diffusi su tutta la regione, avremo picchi localmente intensi lungo i versanti alpini e settori a nord della regione, non mancheranno però rovesci o temporali anche negli altri settori, seppur in modo discontinuo.

Giorni successivi – Tendenza a miglioramento a partire da martedì, con temperature che si manterranno vicine alle medie stagionali.

Manuel Atzori