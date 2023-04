Previsioni del tempo

Cari lettori, ben ritrovati: andiamo a vedere il tempo che ci attenderà nei prossimi giorni.

Venerdì 14 aprile – Soleggiato al mattino con locali addensamenti sulle creste alpine nordoccidentali, nel

corso della giornata tendenza ad aumento della copertura nuvolosa a partire da ovest.

Precipitazioni inizialmente assenti, ma tra pomeriggio e sera tenderanno a presentarsi pioviggini e nevicate

lungo i rilievi alpini, più asciutto in pianura. Venti tesi da nord-ovest in montagna, deboli o variabili in

pianura, temperature in leggero calo le minime ove localmente non sono escluse deboli brinate, stazionarie e più miti le massime.

Sabato 15 aprile – Cielo irregolarmente nuvoloso o coperto un po’ ovunque, ampie schiarite però

tenderanno a farsi strada nel corso della giornata. Nevicate sparse al mattino su Alpi Cozie e Lepontine,

precipitazioni a carattere sparso anche in pianura ma si tratterà perlopiù di pioviggini. Ventilazione

moderata nordoccidentale sulle Alpi, deboli variabili altrove. Temperature stazionarie o in leggero aumento

le minime che torneranno sui 7/8º.

Domenica 16 aprile – Soleggiato al mattino, con tendenza ad un aumento della nuvolosità sui rilievi alpini di

confine, nel pomeriggio tenderà a coprirsi anche in pianura per via di nubi più compatte.

Rovesci sparsi nel pomeriggio, che riguarderanno soprattutto i rilievi alpini e le vicine pedemontane; non si

escludono sporadici temporali anche in pianura. Ventilazione tesa da nord in montagna con possibile föhn

in Valle Ossola, deboli variabili in pianura. Temperature in aumento con massime intorno ai 20º.

Prossima settimana – Tempo che andrà verso un generale miglioramento con temperature in aumento.

Poche novità in vista e nessun peggioramento organizzato.

Manuel Atzori

​